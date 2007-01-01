Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в с 3 плафонами в современном дизайне. Стеклянные плафоны диаметром 20 см обеспечат комфортное и оригинальное освещение. В качестве источника света подойдут лампы накаливания или ЛЭД с цоколем Е27. С площадью освещения 12 м² светильник подойдёт для кухни, барной или обеденной зоны и дополнит любой интерьер в современном силе. При монтаже светильника, плафоны можно отрегулировать по высоте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина360 мм
- Высота1000 мм
- Вес3.5 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп3
- Мощность180 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки300 мм
- Вес упаковки4 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет