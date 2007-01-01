Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник — минимализм и акцентный свет. Элегантный подвесной светильник выполнен из прочного металла и окрашен в матовый серый цвет. Цилиндрический плафон с рифлёной текстурой придаёт светильнику современный и в то же время брутальный характер, идеально подходящий для интерьеров в стиле лофт, минимализм или индустриальный. Светильник рассчитан на одну лампу. Вы можете выбрать как лампу накаливания, так и ЛЭД — мощностью до 50 Вт. Это решение обеспечивает локальное освещение площадью до 2 кв.м, создавая комфортную световую зону без лишней яркости. Высота подвеса регулируется от 20 до 100 см, благодаря чему светильник легко адаптируется под различные потолки и задачи — будь то подсветка барной стойки, кухни или зоны отдыха. Сам корпус без подвеса имеет компактную высоту 12,5 см, что делает модель особенно универсальной. Светильник крепится на планку, подходит для установки на натяжные потолки. В комплект входят светильник, паспорт изделия, схема подключения и упаковка. Светильник станет стильным акцентом в интерьере кухни, холла, барной зоны, гостиничного номера, гостиной или кафе. Его сдержанный дизайн легко сочетается с разными отделками и мебелью, подчёркивая атмосферу современного пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина90 мм
- Глубина90 мм
- Высота1150 мм
- Вес0.35 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность50 Вт
- ЦокольGU10
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки100 мм
- Высота упаковки225 мм
- Вес упаковки14.9 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет