Характеристики товара
Описание
Светильник подвесной светодиодный Moderli V11096-PL Welli – это стильное решение для современных интерьеров. Плафон выполнен из фетра с высокими акустическими свойствами (NRC = 0,7), что помогает снижать уровень шума. Мощность 3 Вт позволяет осветить до 7 м², а теплый свет создаёт уютную атмосферу.
Светильник подходит для помещений, таких как гостиная, спальня, кухня или кафе. Высоту подвеса можно регулировать, что делает его универсальным. LED лампы обеспечивают долговечность и экономию электроэнергии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина181 мм
- Глубина181 мм
- Высота1728 мм
- Вес0.5 кг
- Материалметалл, акрил, ткань
- Мощность3 Вт
- ЦокольLED