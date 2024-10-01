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Светильник подвесной светодиодный V11096-PL Welli

Артикул: CH-067-909
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Светильник подвесной светодиодный Moderli V11096-PL Welli – это стильное решение для современных интерьеров. Плафон выполнен из фетра с высокими акустическими свойствами (NRC = 0,7), что помогает снижать уровень шума. Мощность 3 Вт позволяет осветить до 7 м², а теплый свет создаёт уютную атмосферу.

Светильник подходит для помещений, таких как гостиная, спальня, кухня или кафе. Высоту подвеса можно регулировать, что делает его универсальным. LED лампы обеспечивают долговечность и экономию электроэнергии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина181 мм
  • Глубина181 мм
  • Высота1728 мм
  • Вес0.5 кг
  • Материалметалл, акрил, ткань
  • Мощность3 Вт
  • ЦокольLED

Отзывы

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