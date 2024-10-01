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Светильник подвесной светодиодный V11088-PL Ontario

Артикул: CH-067-897
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина496 мм
  • Глубина496 мм
  • Высота1754 мм
  • Мощность12 Вт
  • ЦокольLED

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