Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина496 мм
- Глубина496 мм
- Высота1754 мм
- Мощность12 Вт
- ЦокольLED
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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