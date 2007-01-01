Характеристики товара
Описание
Потолочный светильник это гармоничное сочетание современного дизайна и безупречного качества. Светильник выполнен в актуальном стиле хай-тек и станет ярким акцентом в интерьере. Его круглая форма диаметром 50х50 см, матовое покрытие и белый корпус придают ему лаконичный и чистый внешний вид. Главная особенность декоративный плафон с рельефной текстурой, имитирующей поверхность Луны. Такой дизайн создаёт эффектное свечение с мягкими тенями, придавая пространству глубину и атмосферность. Корпус изготовлен из прочного металла и смолы, а плафон из силикагеля, что обеспечивает равномерное и комфортное освещение. Встроенный ЛЭД-модуль с тёплым свечением мощностью 20 Вт обеспечивает мягкий, комфортный свет, оптимальный для помещений площадью до 20 кв.м. В комплект поставки входят сам светильник, паспорт изделия, монтажная схема и фирменная упаковка, обеспечивающая безопасную транспортировку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина80 мм
- Высота500 мм
- Вес3.8 кг
- Материалметалл, смола
- Количество ламп1
- Мощность20 Вт
- Степень защитыIP20
- ЦокольLED
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки120 мм
- Вес упаковки4.6 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет