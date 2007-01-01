Характеристики товара
Описание
Современный потолочный светильник. Плафоны выполнены из двух слоёв ткани, что позволяет создать более мягкое и комфортное освещение. Стильный дизайн светильника подойдет для оформления гостиной или спальни, а также для кабинета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина720 мм
- Высота250 мм
- Вес3.2 кг
- Материалметалл, текстиль
- Количество ламп5
- Мощность300 Вт
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ27
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки300 мм
- Вес упаковки4.1 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет