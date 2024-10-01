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Светильник подвесной светодиодный V11093-PL Niko

Артикул: CH-067-905
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светодиодный светильник V11093-PL Niko — это стильное решение для современных интерьеров. Плафон из фетра обеспечивает отличные акустические свойства (NRC = 0,7), снижая уровень шума в помещении. Мощность 7 Вт позволяет осветить до 12 м². Светильник излучает теплый свет, создавая уютную атмосферу. Благодаря круглой форме плафона и регулируемой высоте, он идеально подойдет для интерьеров в гостиной, спальне, кафе или кухне. Светильник станет стильным дополнением для гостиниц, загородных домов и детских комнат.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1711 мм
  • Вес1.5 кг
  • Материалметалл, стекло
  • Мощность7 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветкоричневый, черный

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