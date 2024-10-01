Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник V11093-PL Niko — это стильное решение для современных интерьеров. Плафон из фетра обеспечивает отличные акустические свойства (NRC = 0,7), снижая уровень шума в помещении. Мощность 7 Вт позволяет осветить до 12 м². Светильник излучает теплый свет, создавая уютную атмосферу. Благодаря круглой форме плафона и регулируемой высоте, он идеально подойдет для интерьеров в гостиной, спальне, кафе или кухне. Светильник станет стильным дополнением для гостиниц, загородных домов и детских комнат.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота1711 мм
- Вес1.5 кг
- Материалметалл, стекло
- Мощность7 Вт
- ЦокольLED
- Цветкоричневый, черный