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Светильник подвесной светодиодный V11086-PL Ontario

Артикул: CH-067-892
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина333 мм
  • Глубина333 мм
  • Высота1787 мм
  • Мощность12 Вт
  • ЦокольLED

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