Характеристики товара
Описание
Современный потолочный светильник. Двойной плафон выполнен из текстиля в светлых и темных тонах, что позволяет создать более мягкое и приглушенное освещение. Стильный дизайн светильника подойдет для оформления спальни, кухни или коридора в стиле модерн. В качестве источника света могут быть использованы лампы c цоколем Е27.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота240 мм
- Вес1.2 кг
- Материалметалл, текстиль
- Количество ламп6
- Мощность360 Вт
- Степень защитыIP20
- ЦокольЕ27
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки280 мм
- Вес упаковки1.8 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет