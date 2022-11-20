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Подвесной светильник V2851-3P Host 3*E14*40W

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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник из коллекции Host в современном стиле. Минимализм и утончённый дизайн. Металлический каркас цвета латунь гармонично сочетается с матовыми плафонами в форме шара. Общая высота светильника 120 см., отличное решение для высоких потолков. Данная модель сможет дополнить любой современный интерьер дома и подойдёт для освещения спальни, кухни, холла или гостиной комнаты.

  • Площадь освещения 6 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Электрика
  • Количество ламп 3
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 40 Вт.
  • Общая мощность светильника 120 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 37*37*32,5

Вес брутто: 3,2

Объем: 0,044

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина370 мм
  • Длина370 мм
  • Диаметр370 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, золотой

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