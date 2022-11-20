Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник из коллекции Host в современном стиле. Минимализм и утончённый дизайн. Металлический каркас цвета латунь гармонично сочетается с матовыми плафонами в форме шара. Общая высота светильника 120 см., отличное решение для высоких потолков. Данная модель сможет дополнить любой современный интерьер дома и подойдёт для освещения спальни, кухни, холла или гостиной комнаты.
- Площадь освещения 6 м2
- Степень защиты IP 20
- Электрика
- Количество ламп 3
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 120 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 37*37*32,5
Вес брутто: 3,2
Объем: 0,044
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина370 мм
- Длина370 мм
- Диаметр370 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, золотой