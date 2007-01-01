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Настоящее фото товара Подвесной светильник V2851-3P Host 3*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
Подвесной светильник V2851-3P Host 3*E14*40W
33 оценки
10 79051
21 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Подвесной светильник V2851-3P Host 3*E14*40W - фото 1Подвесной светильник V2851-3P Host 3*E14*40W - фото 2
Распродажа

Подвесной светильник V2851-3P Host 3*E14*40W

Артикул: CH-027-074
33 оценки
Основные характеристики
  • Длина370 мм
  • Ширина370 мм
  • Высота1200 мм
  • Диаметр370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Светильник Moderli V2851-3P Host 3*E14*40W подвесной

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина370 мм
  • Ширина370 мм
  • Высота1200 мм
  • Диаметр370 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, золотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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