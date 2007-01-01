Элегантный акцент в интерьере — подвесной светильник. Подвесной светильник выполнен в современном стиле и сочетает в себе изысканность и лаконичность. Цилиндрический плафон изготовлен из белого мрамора, который не только придаёт светильнику выразительность, но и делает его стильным акцентом в интерьере. Арматура из металла с глянцевым покрытием окрашена в золотой цвет, что подчёркивает премиальный характер изделия. Светильник рассчитан на одну лампу. Он поддерживает как традиционные лампы накаливания, так и современные ЛЭД-лампы мощностью до 50 Вт. Световой поток направлен вниз, обеспечивая комфортное точечное освещение на площади до 2 квадратных метров. Это делает модель идеальной для создания зонального освещения, например, над тумбочкой, столиком или барной стойкой. Светильник крепится на планку и подходит для установки на натяжные потолки. Высота корпуса без учета подвеса составляет 42 см. Подвес регулируется по длине от 20 до 100 см, что позволяет адаптировать светильник под высоту потолка и особенности помещения. Эта модель органично вписывается в интерьер спальни, кухни, гостиной, детской комнаты или загородного дома. Она также хорошо подойдёт для кафе, гостиниц и других общественных пространств, где важна атмосфера уюта и стильного оформления. В комплект входят сам светильник, паспорт изделия, монтажная схема и фирменная упаковка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
- Ширина90 мм
- Глубина90 мм
- Высота1445 мм
- Вес0.9 кг
- Материалметалл, мрамор
- Количество ламп1
- Мощность50 Вт
- ЦокольGU10
- Цветбелый, золотой
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки95 мм
- Высота упаковки500 мм
- Вес упаковки14.3 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет