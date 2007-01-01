Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник акцентный элемент в интерьере. Плафон выполнен из стекла, создающим мягкое освещение. Металлические элементы придают светильнику элегантность, а декоративные вставки в фигурных деталей делают его ярким интерьерным акцентом. Контрастные декоративные детали на корпусе создают эффект многослойности, а изящный силуэт придает модели воздушность и изысканность. Встроенный светодиод мощностью 12 Вт обеспечивает равномерное освещение площадью до 6 кв.м. Высоту подвеса можно регулировать, адаптируя светильник под различные пространства и сценарии освещения. Эта модель станет стильным дополнением интерьера в современной, эклектичной или винтажной стилистике. Светильник отлично подойдет для кухни, гостиной, спальни, детской, а также для оформления кафе, загородных домов и гостиниц.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина140 мм
- Глубина140 мм
- Высота1450 мм
- Вес1.4 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность12 Вт
- ЦокольLED
- Цветрозовый, золотой, прозрачный, фиолетовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки220 мм
- Высота упаковки220 мм
- Вес упаковки1.9 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет