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Тарелка для пасты «Монако Вайт» - фото 1

Тарелка для пасты «Монако Вайт»

Артикул: CH-062-973
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр300 мм
  • Вес1.171 кг
  • Объем0.5 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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