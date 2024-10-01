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Молочник с крышкой «Проотель», сталь нержавеющая 180 мл, металлический - фото 1

Молочник с крышкой «Проотель», сталь нержавеющая 180 мл, металлический

Артикул: CH-063-324
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр58 мм
  • Вес0,098 кг
  • Объем0,18 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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