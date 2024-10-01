Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр58 мм
- Вес0,098 кг
- Объем0,18 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож столовый «Оптима», длина 207мм
Тарелка глубокая «Барселона»
Вилка столовая «Элит», длина 210мм
Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая
Бокал для вина «Новеченто Арт деко»
Тарелка мелкая «Универсал», диаметр 200мм
Бокал для бренди «Баллон», стекло
Тарелка мелкая «Идиллия», диаметр 240мм
Олд фэшн «Индевор», 266мл, стекло, прозрачный
Доска для пиццы без выемки дуб
Молочник «Крафт Лакрица» фарфор 185 мл, черный
Молочник «Софтен», фарфор 140 мл, белый
Молочник «Карат», фарфор 300 мл, белый
Молочник «Рома», фарфор 200 мл, белый, синий
Сливочник «Пьюрити», эко-костяной фарфор 150 мл, белый
Молочник «Недда», сталь нержавеющая 350 мл, серебристый
Молочник, сталь нержавеющая 1 л, серебристый
Молочник без ручки «Блю Дэппл», фарфор 85 мл белый, синий
Молочник «Монако Вайт», фарфор 142 мл, белый
Молочник «Белая» принц, фарфор 100 мл, белый
Нож столовый «Оптима», длина 207мм
Тарелка глубокая «Барселона»
Вилка столовая «Элит», длина 210мм
Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая