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Настоящее фото товара Тарелка с бортом Фурниш, 28 см, произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка с бортом Фурниш, 28 см
8 оценок
990
Товар в корзине. Перейти
Тарелка с бортом Фурниш, 28 см - фото 1

Тарелка с бортом Фурниш, 28 см

Артикул: CH-088-900
8 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр280 мм
  • Вес0.926 кг
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр280 мм
  • Вес0.926 кг
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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