Товар в корзине. Перейти
Тарелка «Кунстверк», диаметр 200мм - фото 1

Тарелка «Кунстверк», диаметр 200мм

Артикул: CH-062-132
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тарелка «Эволюшнс Уайт», диаметр 190мм
Фотография товара Тарелка «Эволюшнс Уайт», диаметр 190мм от компании ChiedoCover.
Следующий Тарелка «Эволюшнс Гранит», диаметр 270мм
Фотография товара Тарелка «Эволюшнс Гранит», диаметр 270мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота20 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес0.360 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела блюда и тарелки обеденные

Товар в корзине

Тарелка «Кунстверк», диаметр 200мм
Тарелка «Кунстверк», диаметр 200мм
от 310
В корзине

С этим товаром покупают