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Настоящее фото товара Тарелка с бортом Фурниш, 23 см, произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка с бортом Фурниш, 23 см
6 оценок
1 090
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Тарелка с бортом Фурниш, 23 см - фото 1

Тарелка с бортом Фурниш, 23 см

Артикул: CH-088-899
6 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр230 мм
  • Вес0.759 кг
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр230 мм
  • Вес0.759 кг
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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