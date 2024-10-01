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Джиггер с насадками пластик прозрачный, черный - фото 1

Джиггер с насадками пластик прозрачный, черный

Артикул: CH-058-241
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота223 мм
  • Диаметр75 мм
  • Вес0,138 кг
  • Объем0,1 л
  • Материалпластик
  • Цветчерный, прозрачный

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