Товар в корзине. Перейти
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 39 см, металлическая - фото 1

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 39 см, металлическая

Артикул: CH-058-582
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 185 мм, черный
Фотография товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 185 мм, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 315 мм, черный
Фотография товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 315 мм, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина390 мм
  • Высота100 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес0,140 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Крышка, стекло, пластик, 26 см прозрачный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, стекло, пластик, 26 см прозрачный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от330

Крышка, стекло, пластик, 26 см прозрачный, черный

10
В наличии
Настоящее фото товара Нож столовый «Ивен», произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Нож столовый «Ивен»

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Блюдце универсальное «Пунто Бьянка», произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Блюдце универсальное «Пунто Бьянка»

10
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 600

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Эрбосо Реативо», диаметр 280мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 220
Оптовая цена

Блюдо «Эрбосо Реативо», диаметр 280мм

8
В наличии 25 шт.
Фотография товара Тарелка пирожковая «Крафт Грин» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Крафт Грин», произведённого компанией ChiedoCover
от960
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Крафт Грин»

14
В наличии 120 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Саппоро бэйсик» 85 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Саппоро бэйсик» 85, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Саппоро бэйсик» 85

6
В наличии 2352 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Гесперис», произведённого компанией ChiedoCover
от2 6506
2 790 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Гесперис»

8
В наличии 136 шт.
Настоящее фото товара Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от320

Нарзанник «Пробар» двухступенчатый сталь нержавеющая, серебристый

5
В наличии 1000 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Крафт Вайт» фарфор 0,65 л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Крафт Вайт» фарфор 0,65 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0308
2 190 ₽Оптовая цена

Салатник «Крафт Вайт» фарфор 0,65 л, белый

13
В наличии 125 шт.

Другие товары из раздела кухонные сита

Фотография товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 220 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 220 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от550

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 220 мм, черный

15
В наличии 110 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 21 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 21 см, серебристый

5
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 49 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 49 см, металлическая

11
В наличии 48 шт.
Фотография товара Сито коническое, сталь нержавеющая, 510 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сито коническое, сталь нержавеющая, 510 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 110

Сито коническое, сталь нержавеющая, 510 мм, металлическая

7
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Сито-дозатор для сахарной пудры, сталь нержавеющая, 9 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 770

Сито-дозатор для сахарной пудры, сталь нержавеющая, 9 см, серебристый

13
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, ячейки 0,5*0,5 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 580

Сито для муки, ячейки 0,5*0,5 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый

5
В наличии
Фотография товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 220

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный

15
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 680

Сито для муки, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый

5
В наличии
Настоящее фото товара Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 30 см, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 30 см, стальной

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Сито, ячейки 2,5*1,4, сталь нержавеющая, 8 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 480

Сито, ячейки 2,5*1,4, сталь нержавеющая, 8 см, металлическая

8
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 39 см, металлическая
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 39 см, металлическая
от 1 110
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Крышка, стекло, пластик, 26 см прозрачный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, стекло, пластик, 26 см прозрачный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от330

Крышка, стекло, пластик, 26 см прозрачный, черный

10
В наличии
Настоящее фото товара Нож столовый «Ивен», произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Нож столовый «Ивен»

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Блюдце универсальное «Пунто Бьянка», произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Блюдце универсальное «Пунто Бьянка»

10
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 600

Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

6
В наличии 6 шт.