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Тележка для склада Easy-to-use - фото 1

Тележка для склада Easy-to-use

Артикул: CH-066-970
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1600 мм
  • Вес30 кг

Отзывы

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