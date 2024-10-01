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Тележка для уборки Turbo - фото 1

Тележка для уборки Turbo

Артикул: CH-015-394
48 оценок
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Фотография товара Тележка для уборки от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка для уборки с мешком для сбора грязного белья, полка для тряпки и моющих средств, ведра для воды. Без швабры. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Мешок 110л из синтетической ткани василькового или бордового цветов. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

объем товара (м3): 0.45
вес, кг: 14

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота900 мм
  • Вес14 кг
  • Цветчерный

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