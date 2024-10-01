Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина800 мм
- Высота950 мм
- Вес14 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тележка для склада Canon
Тележка для склада Campbell
Тележка для склада Butterfield
Тележка для гастроемкостей Carver
Тележка официантская для тарелок (4 секции)
Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината
Тележка официантская из нержавейки с полками из ламината Beck
Тележка официантская с полками из ламината Bennet
Тележка официантская из дерева
Тележка фламбе Barret