Настоящее фото товара Станция для хранения и выкладки продуктов, произведённого компанией ChiedoCover
Станция для хранения и выкладки продуктов
14 оценок
51 190
Станция для хранения и выкладки продуктов - фото 1

Станция для хранения и выкладки продуктов

Артикул: CH-071-671
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина650 мм
  • Ширина280 мм
  • Высота720 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Ширина280 мм
  • Высота720 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

