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Кувшин мерный, поликарбонат, 1 л, прозрачный - фото 1

Кувшин мерный, поликарбонат, 1 л, прозрачный

Артикул: CH-058-202
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота160 мм
  • Диаметр120 мм
  • Вес0,75 кг
  • Материалполикарбонат
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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