Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота435 мм
- Диаметр320 мм
- Объем12 л
- Материалпластик
- Цветоранжевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
