Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Мармит электрический Eunoia, 6,8 л, с откидной крышкой и окном сухой нагрев, произведённого компанией ChiedoCover
Мармит электрический Eunoia, 6,8 л, с откидной крышкой и окном сухой нагрев
7 оценок
65 590
Товар в корзине. Перейти
Мармит электрический Eunoia, 6,8 л, с откидной крышкой и окном сухой нагрев - фото 1

Мармит электрический Eunoia, 6,8 л, с откидной крышкой и окном сухой нагрев

Артикул: CH-083-900
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина592 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота220 мм
  • Вес12.1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Флори-Б velvet венге black
Фотография товара Диван Флори-Б velvet венге black от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 2
Фотография товара Стол Лидер 2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Напряжение, В 220 Мощность, Вт 400 Подогрев без использования воды! Мармит - отличный выбор для заведений общественного питания с высокой посещаемостью, которые стремятся оптимизировать свою работу. Будь то официальное мероприятие или неформальная встреча, безводный мармит с сухим жаром — идеальное решение, сочетающее в себе эффективность и производительность.

НОВЫЙ БЕЗВОДНЫЙ МАРМИТ — это большой шаг вперед. В производстве мармитов используется новая технология нагрева, которая позволяет подогревать пищу без поддона для воды. Этот мармит — современное оборудование, которое делает подачу блюд более эффективной и удобной. Вам больше не придется беспокоиться о том, что нужно доливать воду, или бояться, что он выкипит. Более того, его мощность составляет всего 400 Вт, что сравнительно мало по сравнению с предыдущим поколением электрических мармитов. Экономия рабочей силы и энергии означает, что вы сможете сократить расходы. Точное цифровое управление с 3 предустановленными уровнями температуры для простоты использования (54 °C, 76 °C и 88 °C). Усовершенствованный гидравлический шарнир с механизмом плавного и замедленного хода. Корпус и крышка из нержавеющей стали с зеркальной полировкой. Благодаря зеркальной поверхности мармит выглядит очень эстетично Большое стеклянное окошко позволяет видеть то, что лежит внутри не открывая крышку. Высота мармита с открытой крышкой 75 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина592 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота220 мм
  • Вес12.1 кг
  • Объем6.8 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пробка для вина «Пробар», резина, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Пробка для вина «Пробар», резина, серый

15
В наличии 800 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Беллс - Скоттиш Лидер», произведённого компанией ChiedoCover
от290

Линейка барная «Беллс - Скоттиш Лидер»

6
В наличии
Настоящее фото товара Питчер, 150 мл, произведённого компанией ChiedoCover
590

Питчер, 150 мл

10
В наличии 411 шт.
Фотография товара Стул Yona пластиковый коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Yona пластиковый коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Yona пластиковый коричневый

5
В наличии 108 шт.
Настоящее фото товара Олд фэшн «Танго», стекло, 300мл, произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Олд фэшн «Танго», стекло, 300мл

6
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, «Проотель», сталь нержавеющая, 68 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490

Сито для муки, «Проотель», сталь нержавеющая, 68 мм, металлическая

12
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Фужер синий, 300 мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Фужер синий, 300 мл

12
В наличии 374 шт.
Настоящее фото товара Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 5л, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Набор кастрюль для мидий, 2шт, сталь, 5л

14
В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля с крышкой алюминий, сталь нержавеющая 5л, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290

Кастрюля с крышкой алюминий, сталь нержавеющая 5л

10
В наличии
Распродажа
Фотография товара Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Салатник «Эволюшнс Уайт» стекло, белый

12
В наличии 396 шт.

Другие товары из раздела кухонный инвентарь

Фотография товара Совок для муки, «Проотель», поликарбонат, 14,5 см, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Совок для муки, «Проотель», поликарбонат, 14,5 см, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Совок для муки, «Проотель», поликарбонат, 14,5 см, прозрачный

10
В наличии 36 шт.
Фотография товара Мармит "Burano" электрический с термо-дисплеем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мармит "Burano" электрический с термо-дисплеем, произведённого компанией ChiedoCover
144 290

Мармит "Burano" электрический с термо-дисплеем

11
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Машина для протирки пюре и 5 дисков, "Профи", произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Машина для протирки пюре и 5 дисков, "Профи"

15
В наличии 444 шт.
Настоящее фото товара Мешок кондитерский, зеленый, особо прочные швы, 100 шт/рул, произведённого компанией ChiedoCover
990

Мешок кондитерский, зеленый, особо прочные швы, 100 шт/рул

7
Настоящее фото товара Мешок кондитерский, 46 см, розовый, 100 шт/рул, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Мешок кондитерский, 46 см, розовый, 100 шт/рул

8
Настоящее фото товара Мешок кондитерский, 53 см, особо прочные швы, 100 шт/рул, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Мешок кондитерский, 53 см, особо прочные швы, 100 шт/рул

14
Настоящее фото товара Мармит Genao электрический, 6.8 л, произведённого компанией ChiedoCover
43 590

Мармит Genao электрический, 6.8 л

13
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Мармит Vellichor, 9 л, сервировочный с откидной крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
103 590

Мармит Vellichor, 9 л, сервировочный с откидной крышкой

15
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Мармит Rubatosis, 26*26*13 см, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Мармит Rubatosis, 26*26*13 см

6
В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Мармит Nemesis, 58*45*29 см, произведённого компанией ChiedoCover
95 290

Мармит Nemesis, 58*45*29 см

7
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Мармит электрический Eunoia, 6,8 л, с откидной крышкой и окном сухой нагрев
Мармит электрический Eunoia, 6,8 л, с откидной крышкой и окном сухой нагрев
65 590
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пробка для вина «Пробар», резина, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Пробка для вина «Пробар», резина, серый

15
В наличии 800 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Беллс - Скоттиш Лидер», произведённого компанией ChiedoCover
от290

Линейка барная «Беллс - Скоттиш Лидер»

6
В наличии
Настоящее фото товара Питчер, 150 мл, произведённого компанией ChiedoCover
590

Питчер, 150 мл

10
В наличии 411 шт.
Фотография товара Стул Yona пластиковый коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Yona пластиковый коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Yona пластиковый коричневый

5
В наличии 108 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности