Характеристики товара
Описание
Моллек — это современный стул в лаконичном дизайне, выполненный в стиле минимализм. Мягкая трендовая обивка из ткани букле в молочном оттенке и плавные округлые формы спинки, сиденья и подлокотников создают ощущение уюта и изящности. Модель особенно актуальна для тех, кто ценит не только эстетику, но и комфорт в повседневном использовании. Каркас выполнен из прочной стали с черным матовым покрытием, что делает стул устойчивым и долговечным. Благодаря наполнителю из ППУ сиденье остаётся упругим и удобным даже при длительном сидении. Максимальная нагрузка на стул составляет 120 кг — он легко справляется с интенсивной эксплуатацией как в домашних, так и в общественных интерьерах. На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Замок на задней части спинки служит декоративным элементом и не предназначен для снятия обивки. Стул Моллек органично впишется в интерьер дома, а также будет уместен и для общественных пространств. Универсальный внешний вид и продуманная эргономика делают его отличным решением для самых разных интерьеров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина600 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Высота посадочного места 500 мм
- Вес9.2 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасасталь
- Модификации стулаподлокотники
- Допустимая нагрузка120
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки310 мм
- Вес упаковки10.20 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики610
- Изделия стопируютсяНет