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Мармит электрический, 5,1л, 500W - фото 1

Мармит электрический, 5,1л, 500W

Артикул: CH-078-112
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина420 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота230 мм
  • Объем5.1 л

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Мармит электрический, 5,1л, 500W
Мармит электрический, 5,1л, 500W
57 190
В корзине

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