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Сито для муки, ячейки 2,0*2,0, сталь нержавеющая, 85 мм, металлический - фото 1

Сито для муки, ячейки 2,0*2,0, сталь нержавеющая, 85 мм, металлический

Артикул: CH-058-694
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота85 мм
  • Диаметр300 мм
  • Вес0,550 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

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