Характеристики товара
Описание
Материал: Стеклопластиковый композит с гранитной крошкой.
Для заказа доступны:
- D1200 мм
- D1500 мм
Основные характеристики
- Диаметр1200 мм
- Цветбелый, черный
Материал: Стеклопластиковый композит с гранитной крошкой.
Для заказа доступны:
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый