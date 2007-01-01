Характеристики товара
Описание
Чтобы цветы радовали глаз и создавали единую композицию, нужно их посадить в подходящие цветочницы. Обратите внимание на цветочницу Ц11. Её главная особенность состоит в необычной форме, напоминающей форму гранёного стакана.
Это модель достаточно глубокая, что даёт возможность высаживать в ней цветы с очень длинными и ветвистыми корнями. И можно всегда быть в полной уверенности, что цветам хватит влаги.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина660 мм
- Ширина660 мм
- Высота450 мм
- Вес100 кг
- Материалбетон
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет