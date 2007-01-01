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Настоящее фото товара Вазон бетонный Пайлон-11, произведённого компанией ChiedoCover
Вазон бетонный Пайлон-11
32 оценки
12 3905
12 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Вазон бетонный Пайлон-11 - фото 1
Распродажа

Вазон бетонный Пайлон-11

Артикул: CH-016-289
32 оценки
Основные характеристики
  • Длина660 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота450 мм
  • Вес100 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Чтобы цветы радовали глаз и создавали единую композицию, нужно их посадить в подходящие цветочницы. Обратите внимание на цветочницу Ц11. Её главная особенность состоит в необычной форме, напоминающей форму гранёного стакана.

Это модель достаточно глубокая, что даёт возможность высаживать в ней цветы с очень длинными и ветвистыми корнями. И можно всегда быть в полной уверенности, что цветам хватит влаги.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина660 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота450 мм
  • Вес100 кг
  • Материалбетон

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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