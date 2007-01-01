Характеристики товара
Описание
Возможно использование как на улице, так и внутри помещений (для таких вариантов на низ ножек используем пластиковые опоры).
Самое широкое применение — натуральные или искусственные растения (цветы/деревья).
Материал: Стальная труба 40, 20 мм., брус, полимерная вставка по форме.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина650 мм
- Ширина650 мм
- Высота400 мм
- Вес10 кг
- Материалдерево
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет