Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный вазон Монолит, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный вазон Монолит
40 оценок
32 090
Товар в корзине. Перейти
Деревянный вазон Монолит - фото 1Деревянный вазон Монолит - фото 2Деревянный вазон Монолит - фото 3

Деревянный вазон Монолит

Артикул: CH-016-293
40 оценок
Основные характеристики
  • Длина650 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота400 мм
  • Вес10 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вазон бетонный Пайлон-12
Фотография товара Вазон бетонный Пайлон-12 от компании ChiedoCover.
Следующий Скамейка металлическая Руфл со спинкой
Фотография товара Скамейка металлическая Руфл со спинкой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Возможно использование как на улице, так и внутри помещений (для таких вариантов на низ ножек используем пластиковые опоры).
Самое широкое применение — натуральные или искусственные растения (цветы/деревья).
Материал: Стальная труба 40, 20 мм., брус, полимерная вставка по форме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота400 мм
  • Вес10 кг
  • Материалдерево

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Лофт перегородка №1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лофт перегородка №1, произведённого компанией ChiedoCover
от38 900

Лофт перегородка №1

35
Настоящее фото товара Кашпо Bloom 44, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Кашпо Bloom 44, снежно-белый

40
Настоящее фото товара Кашпо для цветов Лаунж, 100х100х100, произведённого компанией ChiedoCover
от38 290
Оптовая цена

Кашпо для цветов Лаунж, 100х100х100

46
Настоящее фото товара Кашпо Эвкалипт Нури, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Кашпо Эвкалипт Нури

39
Фотография товара Вазон-бочонок Аламеда от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вазон-бочонок Аламеда, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Вазон-бочонок Аламеда

35
Фотография товара Перегородка декоративная Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Перегородка декоративная Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Перегородка декоративная Лофт-2

34
Фотография товара Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 500*100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 500*100, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена

Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 500*100

13
Настоящее фото товара Светящееся кашпо Lumb 220V White, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Светящееся кашпо Lumb 220V White

7
Настоящее фото товара Кашпо Лаунж 140*25*70, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Кашпо Лаунж 140*25*70

8
Настоящее фото товара Кашпо Lux среднее, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Кашпо Lux среднее

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Стейси, розовый бархат/ зотолой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стейси, розовый бархат/ зотолой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Стейси, розовый бархат/ зотолой каркас

39
Распродажа
Фотография товара Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49064
6 790 ₽Оптовая цена

Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас

48
В наличии 18 шт.
Фотография товара Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр

51
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Табурет Лофт-11 Н, ЛДСП Орех Гварнери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н, ЛДСП Орех Гварнери, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39021
6 790 ₽Оптовая цена

Табурет Лофт-11 Н, ЛДСП Орех Гварнери

14
Фотография товара Стул Консек барный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Консек барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Консек барный, белый

50
Фотография товара Стеллаж 104 Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 104 Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990

Стеллаж 104 Лофт

44
Распродажа
Фотография товара Стул Herman, латте велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, латте велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29022
13 190 ₽Оптовая цена

Стул Herman, латте велюр/ черный каркас

80
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Диван офисный Barcelona-2, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от80 490
Оптовая цена

Диван офисный Barcelona-2, экокожа черный

56
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Рио, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рио, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Рио, зеленое

35
Фотография товара Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от121 790
Оптовая цена

Стол обеденный Артизан раскладной 140-200*90 керамика

26

Другие товары из раздела кашпо и декоративные перегородки

Настоящее фото товара Кашпо Keila 70 DB, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Кашпо Keila 70 DB, снежно-белый

33
Настоящее фото товара Кашпо для цветов Лаунж, 35х35х35, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Кашпо для цветов Лаунж, 35х35х35

34
Фотография товара Фито стойка гортензия Салем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фито стойка гортензия Салем, произведённого компанией ChiedoCover
от54 290
Оптовая цена

Фито стойка гортензия Салем

31
Фотография товара Личи Чарисса колонна кашпо Dekollete Куб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Личи Чарисса колонна кашпо Dekollete Куб, произведённого компанией ChiedoCover
от55 890
Оптовая цена

Личи Чарисса колонна кашпо Dekollete Куб

47
Фотография товара Стойка Личи Чарисса Q Модуль кашпо Dekollete Clasico 30 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стойка Личи Чарисса Q Модуль кашпо Dekollete Clasico 30, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена

Стойка Личи Чарисса Q Модуль кашпо Dekollete Clasico 30

44
Настоящее фото товара Кашпо Самшит Варти, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Кашпо Самшит Варти

45
Настоящее фото товара Стойка Георгин Лайма, кашпо Decollete Рори W40, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стойка Георгин Лайма, кашпо Decollete Рори W40

46
Фотография товара Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 400*100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 400*100, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена

Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 400*100

9
Фотография товара Кашпо Dekollete Clasico 30, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete Clasico 30, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Кашпо Dekollete Clasico 30, коричневое

9
Фотография товара Светящееся LED кашпо-конус Flow 220V RGB L от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящееся LED кашпо-конус Flow 220V RGB L, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Светящееся LED кашпо-конус Flow 220V RGB L

9

Товар в корзине

Деревянный вазон Монолит
Деревянный вазон Монолит
от 32 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Стейси, розовый бархат/ зотолой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стейси, розовый бархат/ зотолой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Стейси, розовый бархат/ зотолой каркас

39
Распродажа
Фотография товара Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49064
6 790 ₽Оптовая цена

Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас

48
В наличии 18 шт.
Фотография товара Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Офисное кресло Таварес, пудрово-розовый велюр

51
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Табурет Лофт-11 Н, ЛДСП Орех Гварнери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н, ЛДСП Орех Гварнери, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39021
6 790 ₽Оптовая цена

Табурет Лофт-11 Н, ЛДСП Орех Гварнери

14

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности