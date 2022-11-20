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Кашпо №1 - фото 1

Кашпо №1

11 оценок
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Светильник настольный 01527
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Светильник настольный 01527

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота565 мм
  • Ширина370 мм
  • Глубина370 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • МатериалЛДСП, металл

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