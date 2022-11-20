Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота565 мм
- Ширина370 мм
- Глубина370 мм
- Профиль каркаса20 мм
- МатериалЛДСП, металл
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели Лофт
Кашпо GRAND
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо Гранд, среднее
Лофт перегородка №1
Цветочница бетонная квадратная
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Цветочница бетонная Ц-5
Вазон бетонный Ц-4-3
Стеновые панели Илава
Стеновые панели Бреста
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
Подвесной светильник Эдисон
Люстра потолочная Эдисон Венге + Бронза
Комод Леллинг