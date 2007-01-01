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Кашпо Lux - фото 1

Кашпо Lux

Артикул: CH-009-662
41 оценка
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Характеристики товара

Описание

Материал: алюминий, ротанг, плетение 7-10 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина260 мм
  • Глубина190 мм
  • Высота540 мм

Варианты размеров

Размеры (ШхГхВ, см)
малое 26 х 19 х 54
среднее 31 х 23 х 64
большое 37 х 29 х 73

Отзывы

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