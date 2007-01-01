Характеристики товара
Описание
Материал: алюминий, ротанг, плетение 7-10 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина260 мм
- Глубина190 мм
- Высота540 мм
Материал: алюминий, ротанг, плетение 7-10 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Размеры (ШхГхВ, см)
|малое
|26 х 19 х 54
|среднее
|31 х 23 х 64
|большое
|37 х 29 х 73
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