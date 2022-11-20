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Кашпо для цветов Скандика

Артикул: CH-049-648
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал-металл покрытый порошковой краской черный муар

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота950/700/450 мм
  • Материалметалл
  • Цветчерный

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