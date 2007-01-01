Характеристики товара
Описание
Тумба подвесная Арго АТ-02 Ясень шимо 430x450x280 Подвесная тумба с двумя ящиками используется к столам А-002.Т, А-003.Т, А-004.Т, А-201.Т и А-202.Т (буква Т- модификация, предполагающая возможность подвешивания тумбы АТ-02). Столы серии Арго с дополнительной маркировкой Т в артикуле, например: А-002.Т и А-003.Т отличаются от столов А-002 и А-003 дополнительной присадкой для крепления тумбы, поэтому при заказе подвесной тумбы АТ-02 нужно указать артикул стола с маркировкой Т.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина450 мм
- Высота280 мм
- Цветясень
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет