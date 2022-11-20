Характеристики товара
Описание
Размеры: 1500*400*2100
Материал: металл, натуральный дуб
Цвет: по желанию
Возможно изготовление по любым размерам
Размеры: 1500*400*2100
Материал: металл, натуральный дуб
Цвет: по желанию
Возможно изготовление по любым размерам
Стул С-10
Стул С-15
Стул С-16
Стул С-10, с подлокотниками
Табурет Тринкет, квадратный, титан-серый
Табурет Тринкет, квадратный, титан-шоколад
Кресло компьютерное детское Эльза розовый
Кресло компьютерное детское Эльза черный
Кресло офисное Кларк велюр синий
Стул деревянный A-165
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден