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Настоящее фото товара Тумба Board 600, белая, произведённого компанией ChiedoCover
Тумба Board 600, белая
38 оценок
16 890
Товар в корзине. Перейти
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Тумба Board 600, белая

Артикул: CH-049-023
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина375 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота720 мм
  • МатериалЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Коллекция Board — мебель для рабочих и учебных зон с индустриальным характером. Лаконичная, практичная и вариативная. Для офиса на дому или в общественной локации, для школьника, студента, творческих и мастерских — многофункциональные столы со встроенными тумбами и стеллажами помогут создать упорядоченное, рационально организованное рабочее место. Идеально, когда: важные вещи, документы — на расстоянии вытянутой руки, а на поиски нужного уходит не более 2 минут, нет лишних визуальных раздражителей, за каждым предметом закреплено место.
Для большого количества техники, канцелярии, специального оборудования подойдут просторные столешницы с большими стеллажами, а для ноутбука и блокнота достаточно компактного стола, который не займет много места. Архитектура предметов максимально простая, смотрится легко и не загромождает пространство. Материал столешниц — ЛДСП, основание — металл. Качественные и надежные материалы гармонично вписывается в большинство актуальных интерьерных стилей. Тумбы на регулируемых ножках. Ящики на роликовых направляющих. Фасады без ручек, с фигурной выемкой для открывания за кромку. К вашему выбору —большое количество сочетаний столешниц и оснований, стеллажей, тумб, что позволяет создать комбинацию, максимально отвечающую индивидуальным потребностям.
Тумба Board 600

- длина 374мм
- высота 720мм
- глубина 600мм

Полезный размер ящика:

нижний ящик
- длина 280мм
- глубина 484мм
- высота 114мм

верхний ящик
- длина 280мм
- глубина 484мм
- высота 80мм

Тумба на регулируемых ножках.
Ящики на роликовых направляющих.
Фасады без ручек, с фигурной выемкой для открывания за кромку.

Максимальная нагрузка на крышку тумбы – 8 кг
Максимальный вес предметов в одном ящике – 5 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина375 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота720 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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