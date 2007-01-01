Характеристики товара
Описание
Для большого количества техники, канцелярии, специального оборудования подойдут просторные столешницы с большими стеллажами, а для ноутбука и блокнота достаточно компактного стола, который не займет много места. Архитектура предметов максимально простая, смотрится легко и не загромождает пространство. Материал столешниц — ЛДСП, основание — металл. Качественные и надежные материалы гармонично вписывается в большинство актуальных интерьерных стилей. Тумбы на регулируемых ножках. Ящики на роликовых направляющих. Фасады без ручек, с фигурной выемкой для открывания за кромку. К вашему выбору —большое количество сочетаний столешниц и оснований, стеллажей, тумб, что позволяет создать комбинацию, максимально отвечающую индивидуальным потребностям.
Тумба Board 600
- длина 374мм
- высота 720мм
- глубина 600мм
Полезный размер ящика:
нижний ящик
- длина 280мм
- глубина 484мм
- высота 114мм
верхний ящик
- длина 280мм
- глубина 484мм
- высота 80мм
Тумба на регулируемых ножках.
Ящики на роликовых направляющих.
Фасады без ручек, с фигурной выемкой для открывания за кромку.
Максимальная нагрузка на крышку тумбы – 8 кг
Максимальный вес предметов в одном ящике – 5 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина375 мм
- Глубина600 мм
- Высота720 мм
- МатериалЛДСП
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет