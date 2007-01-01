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Тумбочка прикроватная Джульетта, 3 ящика

Артикул: CH-078-167
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина405 мм
  • Высота570 мм
  • Вес19 кг
  • МатериалМДФ, шпон

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Тумбочка прикроватная Джульетта, 3 ящика
Тумбочка прикроватная Джульетта, 3 ящика
8 490
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