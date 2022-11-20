Характеристики товара
Описание
Прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом. Нить сфера. Экоротанг высшего качества. Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Температура эксплуатации от -16 до + 50. Легко моется. Не требует особого ухода. Подушки со съемными чехлами в комплекте, наполнитель поролон марки EL и синтепон.
Основные характеристики
- Длина870 мм
- Ширина831 мм
- Высота1300 мм
- Вес21.1 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.94 м3