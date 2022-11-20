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Удупи плетеное кресло-качалка, серый - фото 1

Удупи плетеное кресло-качалка, серый

Артикул: CH-049-627
11 оценок
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Удупи плетеное кресло-качалка, коричневое

Характеристики товара

Описание

Прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом. Нить сфера. Экоротанг высшего качества. Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Температура эксплуатации от -16 до + 50. Легко моется. Не требует особого ухода. Подушки со съемными чехлами в комплекте, наполнитель поролон марки EL и синтепон.

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Основные характеристики

  • Длина870 мм
  • Ширина831 мм
  • Высота1300 мм
  • Вес21.1 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.94 м3

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