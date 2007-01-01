Характеристики товара
Описание
Массаж
Количество массажных роликов спины: 6
Зоны массажа: Шея / Спина / Поясница / Ягодицы
Зоны прогрева: Поясница
Массажный механизм: 3Д массаж
Вид массажа: Постукивающий / Разминающий
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество роликов: 10
Массаж шеи: Да
Количество автоматических программ: 3
Технические характеристики
Управление: Пульт управления
Таймер: 15 минут
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: Адаптер питания 12 В
Частота: 50-60 Гц
Максимальная нагрузка: 160 кг
Потребляемая мощность: 60 Вт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1100/1200 мм
- Ширина660 мм
- Глубина570 мм
- Высота930 мм
- Ширина сиденья550 мм
- Максимальная нагрузка160 кг
- Мощность60 Вт
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1100 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Вес упаковки28.80 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Изделия стопируютсяНет