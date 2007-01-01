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Настоящее фото товара Кресло-качалка пластиковое Folio, табак, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло-качалка пластиковое Folio, табак
14 оценок
23 690
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Кресло-качалка пластиковое Folio, табак - фото 1Кресло-качалка пластиковое Folio, табак - фото 2

Кресло-качалка пластиковое Folio, табак

Артикул: CH-052-556
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота1190 мм
  • Высота до сиденья550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло выполнено из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
В конструкции предусмотрены зажимы для полотенец.
Возможность штабелирования.

Объем упаковки: 0.992; 0.007 м3

Размер упаковки: 1260х1050х750 мм; 925х165х48 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота1190 мм
  • Высота до сиденья550 мм
  • Вес9.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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