Характеристики товара
Описание
Кресло выполнено из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
В конструкции предусмотрены зажимы для полотенец.
Возможность штабелирования.
Объем упаковки: 0.992; 0.007 м3
Размер упаковки: 1260х1050х750 мм; 925х165х48 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина810 мм
- Высота1190 мм
- Высота до сиденья550 мм
- Вес9.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет