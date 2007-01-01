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Настоящее фото товара Массажное кресло качалка Дрим, произведённого компанией ChiedoCover
Массажное кресло качалка Дрим
10 оценок
45 290
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Массажное кресло качалка Дрим - фото 1Массажное кресло качалка Дрим - фото 2

Массажное кресло качалка Дрим

Артикул: CH-068-241
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина1100/1200 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Цвет на заказ

Массаж

Количество массажных роликов спины: 4
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Спина / Поясница / Ягодицы / Икры
Зоны прогрева: Вся спина / Поясница
Массажный механизм: 2Д массаж
Вид массажа: Вибрационный / Разминающий / Раскатывающий
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество роликов: 4
Вид массажа икр: Вибрационный
Количество автоматических программ: 3

Технические характеристики

Управление: Пульт управления
Таймер: 5 / 10 / 15 минут
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: Адаптер питания 12 В
Частота: 50-60 Гц
Максимальная нагрузка: 140 кг
Потребляемая мощность: 42 В

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100/1200 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Мощность42 Вт

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Вес упаковки26.20 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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