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Настоящее фото товара Массажное кресло качалка Мартел, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Массажное кресло качалка Мартел, капучино
6 оценок
33 890
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Массажное кресло качалка Мартел, капучино - фото 1Массажное кресло качалка Мартел, капучино - фото 2Массажное кресло качалка Мартел, капучино - фото 3Массажное кресло качалка Мартел, капучино - фото 4

Массажное кресло качалка Мартел, капучино

Артикул: CH-068-195
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина1100 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота930 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Количество массажных роликов спины: 4
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Спина / Поясница / Ягодицы
Зоны прогрева: Вся спина / Поясница
Массажный механизм: 2Д массаж
Вид массажа: Вибрационный / Разминающий / Раскатывающий / Роликовый
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество роликов: 4
Количество автоматических программ: 3

Технические характеристики

Управление: Пульт управления
Таймер: 5 / 10 / 15 минут
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Максимальная нагрузка: 140 кг
Потребляемая мощность: 42 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота930 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки960 мм
  • Высота упаковки910 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки25 кг
  • Объём упаковки0.53 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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