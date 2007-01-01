Характеристики товара
Описание
Массаж
Количество массажных роликов спины: 4
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Спина / Поясница / Ягодицы
Зоны прогрева: Вся спина / Поясница
Массажный механизм: 2Д массаж
Вид массажа: Вибрационный / Разминающий / Раскатывающий / Роликовый
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество роликов: 4
Количество автоматических программ: 3
Технические характеристики
Управление: Пульт управления
Таймер: 5 / 10 / 15 минут
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Максимальная нагрузка: 140 кг
Потребляемая мощность: 42 Вт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1100 мм
- Ширина670 мм
- Высота930 мм
- Максимальная нагрузка140 кг
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки960 мм
- Высота упаковки910 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Вес упаковки25 кг
- Объём упаковки0.53 м3
- Изделия стопируютсяНет