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Настоящее фото товара Массажное кресло качалка Элит, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
Массажное кресло качалка Элит, кожа
11 оценок
66 790
Товар в корзине. Перейти
Массажное кресло качалка Элит, кожа - фото 1Массажное кресло качалка Элит, кожа - фото 2Массажное кресло качалка Элит, кожа - фото 3Массажное кресло качалка Элит, кожа - фото 4Массажное кресло качалка Элит, кожа - фото 5Массажное кресло качалка Элит, кожа - фото 6

Массажное кресло качалка Элит, кожа

Артикул: CH-068-242
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина1230 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья580 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Количество массажных роликов спины: 4
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Спина / Поясница / Ягодицы
Зоны прогрева: Вся спина / Поясница
Массажный механизм: 2Д массаж
Вид массажа: Вибрационный / Разминающий / Раскатывающий / Шиацу
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество автоматических программ: 3


Технические характеристики

Управление: Пульт управления
Таймер: 5 / 10 / 15 минут
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Потребляемая мощность: 42 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1230 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья580 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес33 кг
  • Мощность42 Вт

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1220 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки1020 мм
  • Вес упаковки36 кг
  • Объём упаковки1 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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