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Кресло-качалка пластиковое с подушкой Folio, агава, голубой

Артикул: CH-052-558
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас кресла выполнен из стеклопластика, преимуществами которого являются долговечность, устойчивость к воздействию коррозии и солнцу. Прочность структуры стеклопластика можно сравнить с показателями стали, при этом изделия из стеклопластика в разы легче металлических.
Возможный цвет каркаса: белый (bianco), антрацит (antracite), агава (agave), табак (tabacco).
Благодаря простому и удобному запатентованному Nardi ручному двух-кнопочному механизму, спрятанному под подлокотником, спинку кресла можно отрегулировать в двух положениях с комфортом и легкостью.
Кресло оснащено двумя полозьями, которые превращают кресло-качалку не просто в место для отдыха, а и для релаксации.
В комплекте удобная стеганая подушка, которая легко и незаметно крепится к спинке двумя ремнями на липучках. Чехол на подушке не съемный, но ее можно стирать при температуре 30°C. Подушка выполнена из 100% окрашенного акрила с грязеотталкивающей и антиплесневой обработкой. Наполнитель - пенополиуретан. Плотность 18 кг/м3. Доступна в 4-х элегантных и нежных оттенках: розовый (rosa quarzo), бежевый (lino), голубой (artic), зеленый (felce).


Кресло: картонная упаковка, размер: 1260х1050х750 мм, объем: 0.992 м³, количество в упаковке: 4 шт.

Подушка: картонная упаковка, размер: 860х670х135 мм, объем: 0.078 м³, количество в упаковке: 1 шт.

Полозья: картонная упаковка, размер: 925х165х48 мм, объем: 0.007 м³, количество в упаковке: 1 шт.

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Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота1190 мм
  • Высота до сиденья550 мм
  • Вес11.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалакрил
  • Материал каркасапластик
  • Цветголубой, зеленый
  • Страна изготовленияИталия

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