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Уличная урна К-50, серебро - фото 1

Уличная урна К-50, серебро

Артикул: CH-056-819
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина420 мм
  • Ширина380 мм
  • Высота900 мм
  • Вес5 кг
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

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