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Корзина для Мусора (Офисная) 250 низкая, белая - фото 1

Корзина для Мусора (Офисная) 250 низкая, белая

Артикул: CH-056-777
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота330 мм
  • Вес1 кг
  • Материалсталь
  • Цветбелый

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