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Урна для торговых центров Терминальная, серая - фото 1

Урна для торговых центров Терминальная, серая

Артикул: CH-057-180
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота1040 мм
  • Вес40 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

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