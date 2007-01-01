Товар в корзине. Перейти
Уличная урна К-50, бронза - фото 1

Уличная урна К-50, бронза

Артикул: CH-056-818
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый
Фотография товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый
Фотография товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина420 мм
  • Ширина380 мм
  • Высота900 мм
  • Вес5 кг
  • Материалсталь
  • Цветбронза

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби

34
New
Настоящее фото товара Бак для мусора Brabantia, произведённого компанией ChiedoCover
от72 190
Оптовая цена

Бак для мусора Brabantia

11
New
Настоящее фото товара Ведро Domaks прямоугольное 45 л, произведённого компанией ChiedoCover
от15 210
Оптовая цена

Ведро Domaks прямоугольное 45 л

5
New
Настоящее фото товара Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, лимон, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, лимон

10
New
Настоящее фото товара Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, черная

13
New
Настоящее фото товара Мусорный бак TOUCH BIN, 30 л, сталь зеркальная, произведённого компанией ChiedoCover
от27 890
Оптовая цена

Мусорный бак TOUCH BIN, 30 л, сталь зеркальная

9
Настоящее фото товара Уличная урна для мусора Минск, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена

Уличная урна для мусора Минск

10
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС (Рубин) 20 л, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС (Рубин) 20 л, бронза

10
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 30 л, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 30 л, бронза

12
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 50 литров, перфорированная, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 50 литров, перфорированная, бронза

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Урна парковая «Forest» 400 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Forest» 400 графит, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена

Урна парковая «Forest» 400 графит

35
В наличии 1 шт.
Фотография товара Урна парковая «Magma» 30 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Magma» 30 графит, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Урна парковая «Magma» 30 графит

50
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела урны для помещений

Фотография товара Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА

47
New
Настоящее фото товара Мраморная урна для Торговых центров Сингапур, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена

Мраморная урна для Торговых центров Сингапур

7
New
Настоящее фото товара Мусорный бак FlipBin, 30 л, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 890
Оптовая цена

Мусорный бак FlipBin, 30 л, черный

14
New
Настоящее фото товара Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, сталь зеркальная, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, сталь зеркальная

7
New
Настоящее фото товара Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, черный

6
New
Настоящее фото товара Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, белый

9
Настоящее фото товара Уличная урна для мусора Пассаж, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Уличная урна для мусора Пассаж, черная

6
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 20 л, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 20 л, серебро

6
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 20 л, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 20 л, бронза

9
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 30 литров, перфорированная, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 30 литров, перфорированная, бронза

15

Товар в корзине

Уличная урна К-50, бронза
Уличная урна К-50, бронза
от 3 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Урна парковая «Forest» 400 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Forest» 400 графит, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена

Урна парковая «Forest» 400 графит

35
В наличии 1 шт.
Фотография товара Урна парковая «Magma» 30 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Magma» 30 графит, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Урна парковая «Magma» 30 графит

50
В наличии 5 шт.