Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина420 мм
- Ширина380 мм
- Высота900 мм
- Вес5 кг
- Материалсталь
- Цветбронза
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби
Бак для мусора Brabantia
Ведро Domaks прямоугольное 45 л
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, лимон
Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, черная
Мусорный бак TOUCH BIN, 30 л, сталь зеркальная
Уличная урна для мусора Минск
Уличная урна КОСМОС (Рубин) 20 л, бронза
Уличная урна КОСМОС 30 л, бронза
Уличная урна КОСМОС 50 литров, перфорированная, бронза
Контейнер для сухих отходов по программе 2 БАКА
Мраморная урна для Торговых центров Сингапур
Мусорный бак FlipBin, 30 л, черный
Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, сталь зеркальная
Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, черный
Мусорный контейнер 35 л, Big-Box Swing L, белый
Уличная урна для мусора Пассаж, черная
Уличная урна КОСМОС 20 л, серебро
Уличная урна КОСМОС 20 л, бронза
Уличная урна КОСМОС 30 литров, перфорированная, бронза